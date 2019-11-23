民進黨新北市立委呂孫綾爭取連任，昨(22)日上館長直播節目的表現讓外界瞠目結舌，毒舌派網友更狂笑到廢，當了4年立委怎會如此不長進，宅神朱學恒看節目三分鐘立馬起疑心，這場災難性訪問，難道是對手洪孟楷幫她安排的？

呂孫綾今年31歲，出身淡水政治世家，以淡水蔡依林之稱受到矚目。4年前，她獲民進黨提名，得票數輾壓國民黨吳育昇，成為第9屆最年輕立委。今年與她同屬政二代的國民黨洪孟楷，則是她在新北第一選區的競選對手。

朱學恒今在臉書上表示，這場災難性的訪問看了三秒你會不知道在幹嘛。但是看了三分鐘你會覺得， 這場訪問是對手洪孟楷幫她安排的。他毒舌批呂孫綾，「立委當四年ㄌ，還是比不上便利商店店員的反應，讚。」

直播過後，呂孫綾肚裡有沒有料，網友聽了不禁搖頭再搖頭，也許對她的印象停留在「你看我側面有點像蔡依林」比較好。

蔡依林被呂孫綾借名，表現卻如此出人意外，網友紛為蔡依林抱不平，「蔡依林要哭哭了」、「支持蔡依林提告啦」、「我的背面很像劉德華，關了燈更像…」、「外表看不似蔡依林，智商又低於常人的民進黨立委」、「根本是歪掉的蔡依林！」、「蔡依林難過了」。

(中時電子報)