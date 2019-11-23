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國民黨總統候選人韓國瑜近來忙跑選戰，南來北往跑基層、傾聽民意；而民眾也期待韓國瑜再辦一場像新北三重那時的大型造勢，再次凝聚民心，現在有庶民在網路上爆料，表示團隊正在規畫一場比三重更大的造勢，要打出氣勢、正式宣布黃金交叉，更預言規模將會是三重的10倍大！

網友在PTT上發文爆料，表示他的一個庶民朋友對他透露，團隊正在蓄積能量、規畫一場「超級造勢」，號稱將會是中華民國史上單一地點規模最駭人的超級拚場！除了2004牽手護台灣以外，該場規模將遠遠超越1994阿扁選前中山足球場之夜，也將碾壓韓國瑜2019的三重大造勢！

該網友預估，這次造勢的人數將會是韓國瑜三重大造勢的10倍多！肯定會創造歷史紀錄！也藉此昭告天下，正式黃金交叉！這讓其他網友嚇傻了，直呼「不可能」、「哪來這麼多人」、「單一地點不可能啦」、「不要唬爛了！」

(中時電子報)