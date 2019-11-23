NBA史上首位亞裔球員三阪亙(Wataru Misaka)本周於美國鹽湖城去世(美國時間11月20日)，享壽95歲。他父母皆是從日本移民美國，中學時期就是籃球好手，後來加入猶他大學校隊，1947年成為職籃首位亞裔球員，也是首位有色人種，比首位黑人球員「大貓」羅伊德(Earl Lloyd)還早了3年。

1941年日本偷襲珍珠港與美國開戰，日裔美國人多被強制監管，三阪亙靠著籃球天分與友人幫助而倖免，並加入美軍服役兩年。戰後三阪亙被BAA紐約尼克隊選中(NBA前身)，他打的是控球後衛，身高170公分是史上最矮球員，直到80年代才被160公分的波格斯(Muggsy Bogues)刷新紀錄。

三阪亙職籃生涯只打了3場比賽，場均2.3分，投籃命中率23.1%，然後就被尼克解約。他的出賽仍具歷史意義，1999年入選猶他州體育名人堂。

林書豪加盟勇士隊時，三阪亙曾寫給他一封信，內容是鼓勵他別放棄，即使情況再差都要堅持到底。三阪亙後來見到林書豪，豪哥表示：「他打破一堆成見、障礙與種族歧視，你必須尊重這麼偉大的前輩。」三阪亙一向特別關注林書豪，因為同樣身為亞裔美國人，他們的處境並非姚明這類出身亞洲的外國籍球員所能想像。三阪亙對尼克並無怨言，他認為是球隊後衛太多才把他刷掉，他沒有感受到被任何人歧視。反觀首位黑人球員羅伊德幾乎整個生涯都在對抗種族歧視。

(中時電子報)