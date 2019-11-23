高雄市議員黃捷上節目。（圖／翻攝自YouTube）

高雄市議員黃捷上節目。（圖／翻攝自YouTube）

高雄市議員黃捷，因曾在質詢期間對高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜翻白眼，而獲封「白眼女神」。昨日（22）上知名網紅節目，不僅換上繡有「不尊重長輩」的高中制服，與主持人上演「給議員上課」橋段，更拿四維八德、來上班、觀光、美女、同婚與性平做梗，大酸韓與韓粉。韓黑看了盛讚有趣，韓粉則氣憤不已為韓大抱不平。

黃捷上節目《博恩夜夜秀》，單元主持人化身老師，一出場就大喊「做人要講四維八德、禮義廉恥、忠孝信義和平，沒有仁（人）愛」、「我今天來到南台灣，最不尊重長輩的地方，要來給一個不知好歹的議員上課」，更命令黃換上繡有「不尊重長輩」字樣的高中制服。

主持人播放黃捷被韓粉包圍痛罵「垃圾」、「沒水準」的畫面，教訓黃：「你看看你！長輩教你做人，你還嘻皮笑臉！」黃則回嗆：「如果長輩罵你是垃圾怎麼辦？」主持人立刻暴跳如雷：「你才垃圾啦！你全家都垃圾……」

主持人質問黃捷：「你常常在跟市長吵架，你了解市長的辛苦嗎？你知道要怎麼樣做一個好的市長嗎？」黃回嗆：「做一個好的市長最基本就是要來上班！」主持人問：「還有呢？」黃再嗆：「來上班啊！」主持人則大罵：「議員你是在挑針嗎？你怎麼只會說要來上班？」

談到推廣鳳山觀光，黃捷介紹衛武營國家藝術文化中心的開幕時間、設備與環境，卻遭主持人打臉：「誰要聽啊！觀光推廣三要素：美女、散步、喊口號！之不知道？照做就對了！」黃回嗆：「可是這樣都沒有介紹到高雄耶！」主持人則表示：「沒關係啦！你讓觀眾有戀愛的感覺就好！戀愛的感覺！懂不懂？」更帶著黃高喊「Wow」、「So fantastic」、「So fun」英文口號，大呼：「很好！這樣高雄的觀光有救啦！」

不僅如此，節目更大談同志結婚與性別平等議題。主持人質問黃捷：「你是不是去參加什麼一些不三不四的場合？」「你跑去支持什麼同性戀的遊行啊！還給我穿著奇裝異服去走秀！」更拿出黃與台北市議員林穎孟、黃郁芬三人在同志遊行的婚紗照，大罵：「女的跟女的跟女的，三個女的要結婚耶！成何體統啊！」黃立刻回嗆：「老師你是不是很羨慕？」主持人再質問道：「你想想看，你自己這一任做完，你也快要三十歲了，你到時候還不是要回歸家庭！像你這樣，能夠好好當一個家庭主婦嗎？」黃則表示，時代不同了，現在的性別、工作都是個人選擇，很多人沒組家庭照樣幸福美滿，應尊重每個人自由的權利，這也是台灣這友善社會所應呈現樣貌。

黃捷在節目中大酸韓國瑜與韓粉，讓不少韓黑拍手叫好；韓粉則怒不可遏，認為黃身為議員卻不斷利用韓做秀、搏聲量非常不可取，韓國瑜才是真正在做實事的人，2020總統大選「唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)