清水馬拉松嘉年華會23日盛大登場，吸引超過2000名海內外跑者為健康而跑。（陳淑娥攝）

第4屆台中清水馬拉松嘉年華會23日盛大登場，來自全國及海外2000多位跑者，清晨在台中市議長張清照等人鳴槍下，從清水紫雲巖開跑。張清照表示，活動中最年長跑者83歲，最小僅3歲，希望大家養成運動習慣，一起為健康而跑。

清水馬拉松嘉年華會23日清晨由議長張清照、清水紫雲巖主委吳勝隆、市府運動局長李昱叡、立委參選人林佳新等人鳴槍起跑，來自全國及海外2000多位跑者從清水紫雲巖出發。

清水馬拉松嘉年華由前議長張清堂發起，議長張清照主辦，活動分成4組，有專業全馬及半馬，也有競賽組和健康組；張清照說，這次最年長跑者83歲，最小僅3歲，適合全家一起來，活動會一直舉辦下去，希望大家養成運動習慣，培養社會運動風氣。

今年參加人數高達2000人，沿途設置13個補給站，海外跑者有來自馬來西亞、香港、新加坡、大陸浙江，路跑線經過一生必遊一次景點「高美溼地」、全國第一的親子公園「鰲峰山」等，沿途風光明媚，自然生態豐富，讓大批跑者盡覽海線之美。

另外，參加路跑除了有機會拿獎金外，還有豐盛獎品及紀念品，今年全馬和半馬完賽禮是拉筋板，競賽組和健康組是清水米，完賽獎牌設計有開罐器功能，實用又超值，大受跑者喜愛。

(中時 )