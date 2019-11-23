新北市政府消防局為提升各專責義勇消防人員專業技術，同時選拔培訓選手、驗收平日成果並促進各義消團體間經驗交流分享，今天（23日）上午在各分隊舉辦108年各專責義消聯合競賽活動，賽後並於新北市立圖書館總館，由局長黃德清頒獎，慰勞參賽選手。

這次競賽是由新北市三大義消專責團體(救災義消、救護義消、防宣義消)分組進行專業技術比拚。義消夥伴們平時雖然忙於工作，仍利用下班時間，不斷自我訓練以提升專業技能，期能為市民提供更多安全保障。

競賽依各專責項目分為救災義消組-繩結競賽、救護義消組-高品質CPR接力競賽、防宣義消組-防火宣導創意競賽三個部分。繩結競賽著重速度與確實，以求面對各種災害搶救時的繩結應用。

競賽依各專責項目分為救災義消組-繩結競賽、救護義消組-高品質CPR接力競賽、防宣義消組。（讀者提供/吳家詮傳真）

繩結競賽著重速度與確實，以求面對各種災害搶救時的繩結應用。（讀者提供/吳家詮傳真）

高品質CPR要求深度與速率，在面對心肺功能停止患者除能提供有效率的心臟按壓之外，平時亦能教導民眾如何施行CPR，以達全民學CPR的目標。宣導創意競賽展現創意技巧與團體默契，各種創意宣導方式力求市民能輕鬆且深刻記憶各種防災知能。

局長黃德清表示，義勇消防人員由各行各業，學有專精又熱心的市民組成，協助消防局各項勤業務，不論在工作、生活上都是警消最好的搭檔和夥伴，長期合作為市民服務，也歡迎年滿20歲的熱心的市民踴躍參加義消的行列。

，視專長或興趣可參加救災、救護及防宣之專責分工，讓廣大市民朋友生命財產安全獲得保障、給予更高品質的服務，力求打造「友善風氣，宜居城市」之目標。

局長黃德清說，義勇消防人員由各行各業，學有專精又熱心的市民組成，協助消防局各項勤業務，不論在工作、生活上都是警消最好的搭檔和夥伴。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)