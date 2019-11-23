從日本「美」出名氣的鞠婧禕，不僅被封為「四千年第一美女」，近期還在官方微博舉辦的「古裝四美大賽」中，獲得超高票數，穩坐冠軍寶座，連傾國傾城的迪麗熱巴，都被她比下去，而鞠婧禕的美，說是遺傳媽媽，更像是直接複製媽媽所有的美，有粉絲說：「大家跟父母都是「挑」著長，她卻是全都挑到好的。」羨煞眾人。

鞠婧禕不僅能歌善舞，演技更是備受肯定。（圖／中天、鞠婧禕微博）

不過鞠婧禕可不是傻白甜，她能歌能舞還能演的實力，才是讓粉絲喜愛的重點，主演《新白娘子傳》「仙」倒粉絲，在電商雙11晚會中，與張碧晨、郭采潔合唱《美麗新世界》甜翻全場。鞠婧禕來到《快樂大本營》持續散發她的「甜」，與梁靖康合唱《心願塗鴉》，讓粉絲直喊：「他們到底什麼關係？怎麼能這麼有CP感？」也讓粉絲期待，兩人能合演新作品。

鞠婧禕參與《快樂大本營》另一亮點，就是與f(x)團長宋茜比軟Q，節目中有個關卡，是要將腳下的拖鞋黏到牆面上，黏得越高則獲得勝利，舞者出身的宋茜，直接來個「朝天蹬」獲得女生組最高分，讓嬌小的鞠婧禕苦喊：「這遊戲根本在欺負小個子。」講完卻也直接來個「朝天蹬」，讓全場驚呆。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周六晚間10點《快樂大本營》。

(中時電子報)