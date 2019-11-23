真的沒有什麼能夠擋住「強暴之都」的男人了！今年8月，美軍基地爆出一件性虐案。一名印度雇傭兵，竟然在美軍基地中對美國女兵伸出魔爪，此事引起了美國陸軍犯罪調查司令部和聯邦調查局震怒。而這位「色膽包天」的男子，也隨即移送法辦。

據《INDIA WEST》報導，現年35歲的奈克(Lokesh Naik)隸屬於美國在阿富汗承包的軍事商。他趁著在阿富汗芬蒂(Fenty)的美軍前進作戰基地工作時，侵犯了一名24歲的女兵。這是美國史上首次有軍人在海外基地遭外國人侵犯，此事震怒了美軍，犯事的奈克也立刻遭到逮捕。

據《福斯新聞》報導，美國法務部表示，美軍當局在逮捕奈克後，已透過視訊完成了和美國法院的開庭。並於近日在哥倫比亞特區的聯邦陪審團以「加重性虐」和「性接觸(sexual contact)」兩項罪名起訴。

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(中時電子報)