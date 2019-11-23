今（23）中央氣象局指出，27號颱風鳳凰已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，隨著下周一開始另一波東北季風鋒面南下，北部、東北部下周一起轉濕涼。

氣象局表示，雖鳳凰颱風今已遠離，水氣明顯減少但北部及東半部地區仍有局部短暫雨，不過降雨相較昨天趨緩不少，大部分時間為多雲可透光的天氣，中南部天氣多雲到晴，溫度方面，清晨中部低溫約18、19度，其他地方在20至24度，白天北台灣高溫約26至28度，其他地方則在28到30度，中南部日夜溫差大，提醒適時添加衣物注意保暖。

中央氣象局預報員張承傳表示，北部、東半部地區今天大多屬晴時多雲，中南部地區陽光，可把握好天氣出遊，但好天氣只到周末，下周一東北季風開始增強，各地變天轉為濕涼。

張承傳表示，下周一東北季風將增強，北部、東北部轉為濕涼天氣，下周二至下周四中部以北及東北部低溫剩下17、18℃；下周四再下探16、17℃，北部、東半部地區將有局部降雨，東北部地區更可能出現局部大雨，影響時間預計達一整周，提醒各位注意攜帶雨具，另外，氣象局指出，下周二、三太平洋海面不排除有新颱風發展機會，請民眾隨時留意天氣預報。

(中時 )