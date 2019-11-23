網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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民進黨新北市立委候選人呂孫綾昨上網紅「館長」陳之漢直播節目，不僅表示荒腔走板，一句「我側面像蔡依林」更讓網友大傻眼，被轟廢到極點！更有網友看了呂孫綾的訪問，直言台中國民黨立委顏寬恒都比他強！呂除了靠爸根本毫無用處，更懷疑呂是立院113席立委中最廢最草包的一隻。

呂孫綾爭取連任，22日上館長直播節目的表現讓外界瞠目結舌，網友liunwaiqoo於批踢發文，直接開砲表示，如果說呂這次是第一次選，他認為昨天跟館長的這種表現他還能接受，因為他早就知道呂只是個什麼廢物政二代了！除了靠爸以外毫無用處可能連顏寬恒都比呂強，畢竟只是個政治素人他不會要求太多。連台北市長柯文哲這種智商157的天才都坦承自己前兩年市長在亂當了，沒有政治經歷的呂孫綾你又能要求多少呢？

該網友直言，不可思議的是，呂已經當過4年立委了！呂委員請問妳這四年到底都在幹嘛呀？這種表現真的像是位已經當過4年立委的人嗎！他強烈質疑這隻極有可能是現在立院113席立委中最廢最草包的一隻，呂別說是立委了連議員都不夠格！

底下網友也紛紛表示，「他應該是真的政二代的底線了」、「真的廢到笑」、「4年立委，連自己做過哪些事情都講不清楚」、「沒人問就自己說自己側面像蔡依林，真的超智障」、「沒用心啦！說穿了，幫家族出來作代表而已，喬事肯定不是這草包出面」！

(中時電子報)