一抹橘色口紅挑戰、一句「反暴力！不沈默！」為了喚起更多人對反性別暴力的重視，昔日立院女戰將潘維剛日前接受中視《改變的起點》節目專訪，她呼籲大家一起來跟性別暴力說不，勇敢的站出來。前總統馬英九更是全力支持，親自挑戰一抹口紅並拍攝示範影片。節目中潘維剛也回憶起當年為了促成「婦女人身安全三法」立法歷經重重挑戰，過程好比一場八年抗戰。

潘維剛上節目呼籲眾人跟性別暴力說不。（影片／中視）

潘維剛從24歲接棒父親踏入政壇，第一次順利選上市議員後，母親就囑咐她「不要給潘家人丟臉」，從此她對選民的責任就沒懈怠過。潘維剛常告訴選民：「我的政治生涯不知道要到什麼時候，但是我是終身的社會工作者，會做到我(生命)最後一天。」潘維剛帶著服務奉獻的精神，從政30年期間光是推動婦女防暴三法就花了足足八年的時間。回想當年她因為震驚於自己的好友在受到性暴力傷害後，一路從報案到驗傷阻礙重重，當時社會制度極度不公，「警察連證物他們也不想保留，要去驗傷也沒有醫院願意接受。」這些法律訴訟過程讓她決心對更多女性權益的制度，進行大力改革，以照顧到更多婦女。

卸下立委身份後，潘維剛花更時間投入在慈善公益的工作，2018年她當選了「國際蘭馨交流協會美洲聯盟」百年來第一位華人主席，從國內政壇女戰將變身國際非營利組織女性領導人，她將為更多女性朋友發聲，透過各種活動舉辦，吸引大眾對反性別暴力、反性騷擾及維護性別平等的重視。為期16天的反性別暴力行動，將從11月25號曙光日當天，於平溪放天燈正式啟動。更多精彩內容，請鎖定中視《改變的起點》。

播出時間

中視綜合台 11/23 (六) 下午14:00

中視新聞台 11/24(日) 晚間22:00

(中時電子報)