國民黨主席吳敦義證實有見面，但他強調，「黨主席問題一個字都沒談！」（葉書宏攝）

國民黨主席吳敦義今（23日）上午9時許，前往新北市板橋替國民黨立委參選人林國春輔選。（葉書宏攝）

國民黨主席吳敦義今（23日）上午9時許，前往新北市板橋替國民黨立委參選人林國春輔選，媒體持續關注吳敦義與鴻海創辦人郭台銘見面一事，外傳雙方有談到黨主席接任人選，對此，吳敦義證實有見面，但他強調，「黨主席問題一個字都沒談！」

吳敦義表示，經由一個20多年朋友洪村騫牽線，洪主動來聯繫，洪認為郭台銘是堅定的中華民國派，且郭已經宣布不參選總統，應該可以見個面，向郭拜託是否可以支持國民黨總統參選人韓國瑜及國民黨提名的立委參選人。

吳敦義提到，因為洪村騫是自己的好朋友，遂前往新北市土城區某建案工地內與郭台銘見面，雙方談了1個多小時，一再向郭拜託，既然是中華民國派，對中華民國如此忠貞，這次總統大選是中華民國與台獨決戰關鍵，韓國瑜是主張中華民國，何不幫助韓當選中華民國總統。

吳敦義表示，除了總統外國民黨也有提名區域立委，也請郭多多幫忙，郭當時並未給予明確答案，但回覆願意考慮看看。另外，關於黨主席由誰接棒，吳敦義強調，一個字都沒談，傳聞中的時間、地點都不對，媒體可以自行向洪村騫求證。

據悉，洪村騫曾擔任過行政院政務顧問、中華民國彰化縣同鄉會第2、3屆總會長，目前是有富國際實際股份有限公司董事長。

(中時 )