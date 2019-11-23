2013年11月23日上午十點，陸國防部網站發佈《中華人民共和國政府關於划設東海防空識別區的聲明》，這是大陸首次設立防空識別區，該識別區範圍內包括了東海中日爭議島嶼和海區，與日本「防空識別圈」有很大範圍的重合，當時引發鄰近各國擔憂。

中華戰略學會研究員在接受電話訪問時表示，中國大陸劃設東海防空識別區六年以來，有下列三個要點足以讓所有軍事評論者與戰略觀察家反省檢討；首先是東海民用航空活動完全正常運作，未曾受此乾擾。其次是中國大陸領土主權聲索主張從未因此改變，最後就是許多預估北京隨後將劃設南海防空識別區之臆測，到目前仍然落空；由此可知，各方對於中國大陸政軍情勢判斷，仍有努力空間。

2015年3月30日，陸空軍轟-6K飛機首次飛經巴士海峽赴西太平洋遠海訓練。從那時以來，陸空軍航空兵6次飛出第一島鏈演兵西太平洋，出動了轟炸機、殲擊機、預警機、加油機等多型戰機，其中3次飛越巴士海峽，3次飛越宮古海峽。依照相關國際法和國際實踐，陸空軍將常態化組織航空兵飛出第一島鏈遠海訓練。

近年來，陸空軍按照《中華人民共和國東海防空識別區航空器識別規則公告》，一直保持常態化空中警巡。對進入防空識別區的外國軍機進行了監視掌握和識別判性，根據不同空中威脅採取相應措施，維護了國家空防安全。畫設東海防空識別區，是為保障大陸國家空防安全提供足夠的預警時間，其要義在於防衛，不針對任何特定國家和目標。

(中時 )