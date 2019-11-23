氣泡水不僅有碳酸飲料刺辣的彈跳口感，還免除含糖飲料的負擔。現在，業者還說能夠緩解胃脹、孕吐、提神、減肥，真有這麼神嗎？

「嘶～」愛喝碳酸飲料的人光聽到鋁罐拉環打開、空氣瞬間爆衝的聲音就興奮，一大口滑進嘴裡，享受氣泡彈跳的冰涼刺激，咕嚕下肚，再痛快打個飽嗝，彷彿一天的疲憊也跟著一掃而空。

不過碳酸飲料喝多了還是會有罪惡感，擔心裡頭的磷酸、檸檬酸傷牙齒、骨骼，害怕含糖飲料喝多會變胖還產生脂肪肝，遑論裡頭各式不知名的香料、色素、防腐劑……等。

近幾年台灣陸續有廠商代理進口可以在水裡打進二氧化碳的氣泡水機，大幅降低購買瓶裝氣泡水的成本，讓你在家也能享受碳酸飲料的口感，遠離添加物的負擔，令不少人躍躍欲試。

業者甚至提出許多誘人的好處，可以緩解胃脹、孕吐，還能提神，有助減肥，然而，氣泡水真有這麼神奇嗎？它究竟適不適合做為日常飲用水的選項？

●氣泡水有些喝起來帶酸味，有些帶苦味，是不是有什麼添加物？

氣泡水是將加壓的二氧化碳灌進水裡，兩者結合後成為碳酸水，所以原本中性的水會轉為弱酸性，喝起來帶點酸味，不過它的性質也會隨著水質不同而改變，例如礦物質含量較多的水質打出來可能呈弱鹼性，帶點苦味，就像天然的氣泡水也會因水源不同而呈現不同的酸鹼值，師大化學系教授吳家誠說明。

不過吳家誠提醒，由於純二氧化碳價格不便宜，實驗室裡一桶到他肩膀高的二氧化碳就要價五萬多，所以他也擔心業者提供的二氧化碳純度不夠，可能夾雜其他氣體。

●碳酸飲料傷牙齒，那氣泡水會不會也對牙齒不好？

台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主任陳冠仰認為，無論酸性或鹼性的氣泡水都非常接近中性，對健康不會有太大影響，調過味的碳酸飲料才需要擔心。

馬偕醫院家庭醫學科主任鄒孟庭也提到，國外已有研究報告證實，氣泡水其實不會讓牙齒變差，也不會導致骨質疏鬆。

●氣泡水可以緩解胃脹、孕吐不適？

感覺胃有點脹氣，但裡頭空氣的量又不足以把氣衝出來時，陳冠仰認為，氣泡水裡的空氣的確能提供擴約肌撐開的壓力，讓氣容易打出來，孕期容易作嘔的人也會因此獲得舒緩。

但相對的，胃食道逆流的人就不適合喝氣泡水，因為打嗝會帶動胃酸往上爬，反而讓症狀更嚴重。

不過陳冠仰也提醒，並不是所有脹氣都可以透過這個方式解決，重點還是得搞清楚脹氣的原因是什麼，有些人可能胃部有潰瘍，或是胃部、婦科、盲腸曾開過刀，產生沾黏的現象，或先天腸子比較長……等因素造成脹氣，而這就必須從源頭解決問題，否則一味喝進更多氣泡水，反而會讓更多氣脹在裡面，更不舒服。

●氣泡水裡的二氧化碳可以增加飽足感，有助減肥？

喝氣泡水的功效大概就跟喝水一樣。鄒孟庭指出，喝水其實就會增加飽足感、促進消化。氣泡水裡的二氧化碳可能多少有些影響，但不是主因。

陳冠仰則提到，腸胃蠕動功能不好的人或許可以喝點氣泡水幫忙，但不建議喝太多，否則像長時間坐辦公室的人本來運動量就少，如果再一直喝氣進去，可能導致氣體一直在腸子裡滾動，搞得肚子痛。

●喝氣泡水能提神，真的嗎？

業者提到，氣泡水裡的二氧化碳能夠讓微血管些微擴張，進而增加血液循環，讓精神變好，因此在日本也有人稱它為「恢復元氣之水」，但吳家誠卻認為，當血液裡有高濃度的二氧化碳反而可能阻礙氧氣的吸收，讓精神變差。

然而這都只是推論，並沒有實際的研究證實，所以陳冠仰認為可以嘗試看看，但要適量。

據說氣泡水能提神？日本也有人稱它為「恢復元氣之水」。（圖片來源：Pixabay）

●氣泡水可以取代一般的水喝嗎？

不適合。首先，喝太多氣泡水可能會因為脹氣導致腸胃不舒服；其次，鄒孟庭提到，雖然氣泡水的酸鹼值對身體的影響不大，但大量喝還是可能影響胃酸分泌，腎臟也要花更多力氣去平衡酸鹼值，造成負擔，所以一天最好不要喝超過1500cc。

但娛樂的時候喝氣泡水倒是個不錯的選擇。恆隆行行銷企劃經理林思芸就舉例，父母偶爾還是會破例讓孩子喝碳酸飲料，這時候氣泡水就能幫上大忙，只要在裡頭調點果醋，或是打新鮮果汁加進去，就是小朋友愛喝的飲料；大人聚餐時也可以在氣泡水裡加點梅酒、葡萄酒，就會有香檳的口感，既能享受碳酸飲料的刺激，又不會對身體、荷包形成太大負擔。

不過吳家誠也提醒家長，不要以為喝氣泡水對身體沒什麼負擔就養成小朋友這樣的習慣，一旦孩子愈來愈不接受純水，就更容易因為要追求口感、氣味變得容易依賴飲料，將來就很難回頭。

(中時電子報)