才剛傷癒復出就有優異表現的快艇明星前鋒保羅喬治，23日在《球員論壇》上發表長文「在山的另一邊」，除了強調自己能回到家鄉球隊打球，是種很幸福的際遇，更希望自己能有機會待在快艇打到退役那天為止，等同公開宣告效忠！

「在這個聯盟沒有幾名球員可以實現替家鄉球隊打球的夢想，所以這段旅程對我來說充滿祝福，」保羅喬治表示，「我希望這一站就是我旅程的終點，這將是完美的終章，我也希望能在快艇終老，更期待可以在這裡闖出一番大事業。」

出生於加州帕姆戴爾市的保羅喬治，距離洛杉磯只有1小時車程，會說闖出一番大事業，代表他希望本季可以帶領快艇隊史首次闖進西區冠軍賽，甚至挑戰總冠軍寶座，有了里歐納德跟他聯手，快艇確實本季爭冠希望濃厚，前提是別受傷。

保羅喬治更回憶24歲代表美國男籃，以及首次擠進《ESPN》前10大球星感受，但讓他更難忘的，竟是當年遭遇塞爾提克，「當我首次在波士頓打球，看著隆多、雷艾倫、皮爾斯、賈奈特與歐尼爾在場上肆虐，如同電影『怪物奇兵』真人版。」

(中時電子報)