PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

傳國民黨主席吳敦義2日曾在新北市土城與鴻海創辦人郭台銘會面，郭昨日（22）證實此消息，指吳盼他能幫輔選藍營立委。網友認為，吳老早在操盤如何鞏固自己的黨內地位，與郭、親民黨等勢力結合，縱然國民黨總統參選人韓國瑜敗選，自己仍能維持影響力；所做一切，意在封死韓的黨主席之路。

網友在PTT論壇發文《白主席是智將還是恥將？》寫道：「我真的參不透白主席，過去這個禮拜我真的懷疑他是腦子被夾到，還是真的如同謠言說的他可能老人痴呆，結果他今天私會郭這招真的是嚇到我了！或許，他這幾個月早就一直在盤算怎麼樣全面抵制變成國瑜黨，甚至不惜拉垮政黨票跟一些區域立委的選情。如果現在暗助郭友友跟親民黨之類被當作傳統非小綠的角色，到時候實際上敗選後他的影響力跟機會，還大於身處於敗選狀態中國瑜黨的韓。」

發文網友進一步指出：「要是按照過去，穩扎穩打，推個相對正常名單，好死不死，要是韓國瑜真的當選，他主席多半一樣會被韓搶回去，只是多拖一年而已。現在至少先明確（保）增加韓落選的機會，情境先確定，到時候就看韓落選後甚至被罷免，韓的實質地位還會是國瑜黨第一把交椅嗎？應該就不是了吧！可能沒意外又回到朱身上，至少局又回到傳統國民黨的局，要喬又可以喬了。

該網友感嘆：「只能說不愧是白主席，真的蠻高招的！只是用這招恥力也要很高，只能說——參不透你啊……偉哉。」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「去年蛆蛆還誇他是最厲害的黨主席」、「他以為大勝是他功勞，實則DPP自爆，然後又真覺得自己有皇帝命，因此拱韓卡朱」、「我覺得他只是一廂情願覺得自己是黨主席應該是穩參選了，如同過往慣例。但這種樂觀的布局方式就跟橋王一樣，某方面都算是當局者迷」、「只是走到這樣真的是……很沒格調！而且黨主席個人沒格調，衍生到現在變成沒有黨格」。

(中時電子報)