4警車等紅燈畫面 意外再現「人車一體」機車連 10:312019/11/23 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 身為「人民保母」，必須時刻保持著戰戰兢兢的態度。今(23)日，有民眾在路過板橋路口時，碰巧見到4名警察在等紅燈的畫面，忍不住將畫面拍下，只見4輛機車整齊地並排，畫面堪比憲兵機車連。(圖/讀者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 身為「人民保母」，必須時刻保持著戰戰兢兢的態度。今(23)日，有民眾在路過板橋路口時，碰巧見到4名警察在等紅燈的畫面，忍不住將畫面拍下，只見4輛機車整齊地並排，畫面堪比憲兵機車連。 今(23)日有民眾在路過板橋文化路與雙十路口時，碰巧見到了4名警察在等紅燈的畫面，只見4名警察的車子整齊的並排著，畫面漂亮的令人讚嘆，彷彿又看到了憲兵機車連時「人車一體」的場景。 楊梅警分局購警用戰術背心 提昇警察優質形象 警察真是太辛苦了 新北心警影片曝基層警工作內容 (中時電子報) #畫面 #機車 #警察 #紅燈 #路過 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 08:222019/11/19 政治 「怪風」掀林志玲頭紗 黃子佼曝詭異感動畫面 12:422019/11/19 娛樂 Gogoro接招！ 中華車eMOVING 也推12期零利率 17:342019/11/19 財經 買宏佳騰電動機車 不用等 04:102019/11/20 產業特刊 【想婚挑豪宅3】他們身高差好大 畫面有夠萌！ 09:352019/11/20 娛樂 《汽車股》和泰擴大版圖，共享電動機車進軍高雄 11:082019/11/20 財經 柯俊斌：明年油車吹反攻號角 04:102019/11/21 產業特刊 2019Wirforce登場 AGON專業電競顯示器新品亮相 11:412019/11/21 科技 噴槍嗆死女童案 開庭勘驗畫面有重大發現 13:332019/11/22 社會 高雄女童噴槍案開準備庭 法官勘查關鍵畫面發現「不明物體」 18:492019/11/22 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 女摩鐵內醉喊「不要」… 激起他性慾被硬上 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 名醫開價5萬包養「為我生孩子」 踢鐵板GG了 - 社會 人妻激戰小王狂喊「快進來」…鳥沒進來了尪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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