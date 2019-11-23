身為「人民保母」，必須時刻保持著戰戰兢兢的態度。今(23)日，有民眾在路過板橋路口時，碰巧見到4名警察在等紅燈的畫面，忍不住將畫面拍下，只見4輛機車整齊地並排，畫面堪比憲兵機車連。

今(23)日有民眾在路過板橋文化路與雙十路口時，碰巧見到了4名警察在等紅燈的畫面，只見4名警察的車子整齊的並排著，畫面漂亮的令人讚嘆，彷彿又看到了憲兵機車連時「人車一體」的場景。

(中時電子報)