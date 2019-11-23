約會到底誰要付錢，經常被拿出來討論。而近日有網友也在網路論壇《Zuvio》上貼文詢問，「AA制代表男生很沒用嗎？」並開放投票看看大家的看法，沒想到結果有高達92%的人不認同「AA制代表男生很沒用」的言論，且貼文立刻引起網友討論。

近日，Zuvio上有網友貼文表示，女友說前男友都會養她，覺得我很沒用、沒辦法照顧她的生活，難道要求AA制真的代表男生很沒用嗎？ 並開放大家投票，沒想到投票結果竟有高達92%的人不認同「AA制代表男生很沒用」這個論點。

貼文也立刻引起網友熱議。不少男網友表示，「又不是真的結婚變老婆了沒必要一直全付養她 」、「那麼就要她把前男友當提款機，然後繼續跟你在一塊 」，甚至有很多女網友也回應，「說難聽一點，她這樣是找工具人ATM 不是男友」、「為什麼她不直接找個有錢的乾爹？ 」、「自己吃多少就付多少，無關貧富貴賤，是她價值觀有問題，該放生的時候就放生吧 」。

也有許多網友表示，「AA 很公平啊！女生又不是佛，都男生付錢可能積蓄更快沒」、「喜歡AA制，一直讓男生付錢怪不好意思的！」、「身為女生都覺得丟臉，養不活自己蠻慘的」。

(中時電子報)