一名醫美診所名醫，對一名回診抽脂手術女客戶詢問：「要不要跟著我，為我生孩子」，還說願給一個月5萬元包養，結果不僅踢到大鐵板，還吃上官司，女客戶認為遭性騷擾提告，求償120萬元，高等法院駁回名醫上訴，判決賠償25萬元確定。

據了解，女客戶2015年3月到該名醫開設的診所回診，名醫竟趁四下無人問她「要不要乾脆跟著我？幫我生小孩？」，還強調，一看到她就很喜歡她，願意用一個月5萬元包養。女子一個月後再度回診，名醫繼續提出同樣要求，認為對方已經侵害她的人格權，提告求償30萬元精神撫慰金，另加上抽脂手術讓她雙腿出現刺痛、麻木等症狀，懷疑神經出現病變，應賠償90萬元醫療過失，一共120萬元。

一審法院認定，女子女護理師有簽署手術同意書，也到各大醫院檢查雙腿麻痹問題，但結果均正常，認定名醫並無醫療過失，性騷擾部分，據女子與友人的Line對話紀錄，確有此事，判決名醫應賠償25萬元精神撫慰金。

丁男不服上訴強調，如果真被性騷擾，女子當下何不反應、不求助、不拒絕與他單獨在診間，甚至還持續回診。但高等法院認為，女子遭性騷擾後，隨即透過Line向友人抱怨與並向台北市政府性騷擾防治委員會提出申訴。雖然丁男也提出行政訴訟，但又撤回，足認確實有性騷擾，持原判25萬元賠償金額確定。

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(中時電子報)