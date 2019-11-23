衛星照顯示巴基斯坦已裝備了陸製JY-27A對空警戒雷達

北京正大力發展與南亞國家的軍售關係，除了進一步供應先進反隱形雷達給巴基斯坦外，也出售護衛艦給巴基斯坦，孟加拉和斯里蘭卡。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日引述《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，從8月29日拍攝的巴基斯坦緬瓦利空軍基地（Mianwali Air Base）衛星照可看出，該國已裝備了陸製JY-27A對空警戒雷達。

這款3D遠程雷達藉由主動式相位陣列天線（active phased array antenna）發出的高頻波，能從500公里外偵測到像F-22之類的隱形戰機。無論裝設在地面或安裝在機動載具上，它都能抗干擾，並導引面對空飛彈打擊來襲的戰機。

054A型飛彈護衛艦

據信這款反隱形雷達在6月5日－8月29日之間，就已送抵巴基斯坦東北的空軍基地，不過到9月2日為止，尚未徹底發揮戰力。

(中時電子報)