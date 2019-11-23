現場數千名支持者高唱「我現在要出征」，氣勢高昂。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日接續台中傾聽之旅行程，上午至台中市南區立委參選人李中競選總部，韓國瑜指出，台灣已經夠悶，必須用善的循環來突破困境，台上帶領數千名支持者高唱「我現在要出征」，氣勢高昂°

韓國瑜表示，感覺民心熱呼呼，每個人熱情洋溢，李中參選人每場子裡，大家非常有感情。看到這麼多台上五虎將全到了，讓他非常感動，覺得李中人氣興旺。主標語，找回善的根本，對我來講，善是回到心靈深處，形成善的循環。

韓國瑜指出，這趟傾聽之旅，台灣天空有個字，悶，台灣人說鬱卒，非常悶，心理感覺上很悶，應該把這個悶打破，丟掉，找回善的根本。勿忘世上苦人多，要回到善的根本。冬天要到了，慈善基金會募款卻比往年困難，少了5成到7成，台中鄉親今年必須團結起來，改變台灣現況，繼續這樣，台灣前途令人擔心°

韓國瑜表示，這三年半，台灣人民過得不快樂，唯一有機會的要從政治改變。沒有周邊國家會等台灣，大家都在往前衝，我們要加速追趕，連浪費一天的時間都沒有，推雙語教育，從小一開始學英文，沒有2、30年沒辦法，所以一天都不能再等，要趕快跟國際接軌，趕快衝刺經濟、辦好教育，找尋國際和平的大環境。這是台灣最重要的發展機會。

(中時 )