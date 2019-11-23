南韓國防部人士表示，韓方推遲「韓日軍事情報機密保護協定」終止期限決定，將有助半島及地區局勢穩定及安全合作，期待日方積極回應，國防部仍將透過協定與日本交流軍情。

南韓聯合新聞通訊社報導，不具名國防部人士22日指出，國防部在韓美安保會議中向美國防長艾斯培（Mark Esper）等說明終止「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）的背景，並稱這是日本以安全為由對韓國採取不當限制貿易措施後，韓方慎重考慮所作的選擇。

這位人士表示，韓方呼籲日方改變態度，如能解除限制，韓方願重新考慮協定問題。

不具名人士指出，韓美日磋商過程中，美方始終保持中立並呼籲韓日改變態度，一定程度發揮了作用。韓方還透過兩國防長會談等場合，積極要求日方改變態度。他還表示，無論協定能否續簽，韓日國防部門都將繼續交流與合作。

韓日軍情協定原定23日零時終止，南韓青瓦台召開國安會議，22日傍晚宣佈韓方以隨時可終止協定為前提，推延終止的期限。

(中央社)