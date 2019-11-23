◎貓鼠相擁而眠 畫面太療癒了

顛覆千年世仇，貓鼠也玩大和解！台東陳姓市民收養的1隻流浪貓，與從夜市帶回來的黃金鼠，不但沒有上演貓抓老鼠的千年老哏，反而相親相愛，尤其貓總愛把鼠抱在懷裡取暖，看到這幅貓鼠一家親的溫馨畫面，主人打趣說，老鼠應該是「感動到不敢動」。

◎皇天不負苦心鵝 阿德利求偶成功

皇天不負苦心「鵝」！夏末秋冬之際是企鵝繁殖季，屏東海生館的飼料員忙碌地照顧企鵝寶寶，而今年的忙碌特別珍貴，因為屢次告白失敗的阿德利企鵝，終於透過漂亮的「告白石頭」配對成功，甚至順利產出下一代，令人又驚又喜。

◎萌萌噠！貪吃喵星人眼神攻勢討罐罐

還是學生的陳小姐養了黑黃兩隻小貓，黑色的「喵喵」最喜歡吃罐頭，每天早上都會跑到主人耳邊咪嗚咪嗚叫，暗示主人「我餓了，我要吃罐罐。」而另一隻黃色的「內內」，則是擁有「一夜失憶」的特色，每天醒來都是全新的一天。

◎新鳥種 恆春半島3稀客候審

恆春半島新紀錄鳥種頻出！今年鳥友陸續在恆春半島發現台灣不曾紀錄的「西方澤鵟」及「沙丘鶴」，加上多年前曾經被拍到今年才確認的「田鷚」，將在月底召開的「中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會」第4屆第3次會議中做審查。

◎彩衣偷渡客 新品種蝶現蹤基隆

基隆愛蝶人士王淑華，近來在內寮濕地發現一隻沒見過的蝴蝶，愛鳥人士沈錦豐翻閱台灣蝴蝶圖鑑也沒有，求助蝴蝶保育協會得知這隻蝴蝶為「尖翅翠蛺蝶」，是台灣的第一筆發現紀錄，此蝶最近的紀錄在廈門，研判很有可能隨往來郵輪來到基隆港。

◎養鬥魚當寵物 女孩燃高昂鬥志

少女小瑀第1次養寵物，就愛上鬥魚，6個多月前，媽媽送她1隻鬥魚後，展開養魚生活，將寵物魚「小豆」百般呵護，總愛看著亮藍色的鬥魚悠游水中。小瑀說，鬥魚是寵物，但魚類不像毛小孩受到很多人關注與照顧，讓她格外疼惜，除了是生活陪伴的好朋友，鬥魚鬥志高昂，值得學習。

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(中時電子報)