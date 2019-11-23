第56屆金馬獎頒獎典禮，於今晚在台北國父紀念館隆重登場，歷年來被視為極具國際公信力與指標性的金馬獎，由於受到政治因素波及，導致大陸方面禁止所有人員來台參與，不過星光陣容依舊毫不遜色，除了極具巧思的特製旋轉舞台，更顯氣勢磅礡之外，還有4大亮點讓你不得不鎖定此屆頒獎典禮。

第一，金馬獎頒獎典禮56年以來，首次沒有主持人扛下典禮重擔，據金馬執委會表示，主要是為了調整節目流程，讓典禮節奏更為緊湊，並把焦點以及榮耀都歸功於為電影投入心血的所有工作者，此外紅毯主持人，除了找來第10度主持金馬星光大道的楊千霈擔當重任，與她搭檔的則是以《陽光普照》入圍最佳男配角的劉冠廷，兩人會擦出何種火花，值得外界期待。

第二，今年雖少了大陸A咖增添星光，不過頒獎陣容絕對不比往年遜色，國際嘉賓除了有以電影《小偷家族》在法國坎城影展，獲得金棕櫚獎的日本導演是枝裕紀和，還有身兼本屆金馬評審的日本影星永瀨正敏，都將力挺金馬獎到底，國內重量級嘉賓除了有金馬主席李安、知名導演王童，還有歷屆金馬得主，包括楊貴媚、謝盈萱、陳竹昇、導演魏德聖等人，「含金量」創下歷年新高。

第三，今年開場表演，將由擅長以跨界音樂劇展現不同面貌的「瘋戲樂工作室」擔綱，表演歌曲改編原創音樂劇《台灣有個好萊塢》，內容以懷舊到展望的歌舞秀，細數橫跨半世紀的電影風華，藉此向所有入圍者致敬，並邀請苗可麗、孫可芳等原劇演員，以及曾獲金馬獎最佳新演員的李千那演出。

第四，今年典禮影片打破以往拍攝手法，不再只以導演、入圍男女主角訪談為主，而是邀請所有幕前幕後入圍者參與，由於人數多達上百位，光拍攝時間就長達8天，目前的公布《等待時刻》、《尋找時刻》兩支影片，已造成影迷熱烈迴響，今晚典禮將會播放最終篇，此外入圍名單配音，也邀請許多影壇前輩獻聲，包括李安、侯孝賢、張艾嘉、吳念真、小野等人，精彩內容絕對讓所有觀眾拭目以待。

(中時電子報)