國民黨總統參選人韓國瑜預計提出「0到6歲國家幫忙養」托育政策，蔡英文總統昨拋「0到6歲兒童，國家和爸媽一起養小孩」，未來育兒津貼將加碼抗衡。對此，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，蔡英文顯然是拿香跟著拜，可惜她只學半套，韓國瑜的政策是全面性在為父母與小孩考量。

力拼青年選票支持，韓國瑜將推動0到6歲「六六六」政策，第一胎一次性生育費用補助從現行2萬元提高至3萬元，第二胎起，一次性生育費補助加碼為6萬元，逐年領取直到孩子成長至6歲。而蔡英文昨在台東造勢會上，也提「0到6歲兒童，國家和爸媽一起養小孩」，強調現在已投入600多億元預算，育兒津貼預計加倍給，從2500元調高為5000元。

對此，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，蔡英文顯然是拿香跟著拜，看到韓國瑜提出了0-6歲國家幫忙養，就又拿出同一招，加碼灑錢想買票，也說公幼會愈來愈多，這都是跟著韓國瑜，可惜她只學半套，韓國瑜的政策是全面性的在為父母和小孩考量，國政顧問團下周就會召開記者會，將完整的政策內容公布。

(中時 )