路上的人百百種，有搭訕的、有借錢搭車、有直接討錢，更有些不知道他想做什麼的怪人。但有遇過在街頭為你免費算命的算命仙嗎？有民眾透露他在街頭巧遇一位「印度算命師」要為他免費指點迷津。穿著西裝筆挺，沒想到竟然還算得超準。可是該民眾卻勸大家，遇到不要給他算！

一名網友在臉書《爆怨公社》上透露，他在台北街頭遇到西裝筆挺的印度人，並向前靠近原PO，向他表明「你最近會有好運降臨，你前兩年過得沒有很好，但之後會有好運。」緊接著，他拿出了小小的紙條揉成球，要求原PO猜數字及顏色，待原PO照做後，居然全部命中。

原PO當下也是震驚不已，不明白怎麼辦到的。不過當他看見印度算命師隨後從長夾裡取出他的一張小卡，並要求原PO小額捐獻後，馬上回過神來。印度人對他說「捐得越多，神對你的寵信越多；但如果捐太少，神明會生氣。」

就因為這句話，也讓原PO一秒爆怒，直接走人。他表示「那是你的神會生氣，甘我屁事！」並警告其他網友以後在路上遇到印度算命師，請不要理會他們，應該是神棍。

有網友也指出，台灣日前就有類似的詐騙類型發生，同樣是印度人，在故弄玄虛他的紙條戲法後便要求民眾捐款給他，不過由於並沒有強迫取財，頂多算是招搖撞騙的神棍。而目前也沒有被民眾提供準確的照片，無法追蹤，只能請民眾自己小心，不要輕易受騙。

(中時電子報)