國民黨總統參選人韓國瑜23日到台中造勢，本要成立競選總部，可後來行程卻取消。據資深媒體人康仁俊爆料，競總成立行程取消，是因為台中至今沒人要接競總主委，要等到確認誰要接競總主委，再擇期宣布成立。

康仁俊在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜台中市競選總部原預訂23日成立，韓國瑜本會親自出席，但後來競總成立大會活動取消，改為挺韓後援聯合大會。據悉，取消原因是找不到競選總部主委。此時，主持人劉寶傑大驚，詢問連台中市長盧秀燕、前立委顏清標、台中紅派大老張清堂都不接嗎？

康仁俊沒正面回應，僅接著表示，可是最怪的是什麼？各地的競選總部找不到人，居然韓國瑜不緊張，是台中市黨部整個受不了！那這樣台中市黨部幹嘛在乎，韓自己都不在乎，那他們也就不要動了。

康仁俊直言，所以現在情況是要等到確認誰要接競總主委，再擇期宣布台中競總成立。可問題現在已剩下50天，再擇期還能擇幾天？那就乾脆別開好了。反正韓國瑜當時選高雄市長時，也沒有競選總部。

不過，盧秀燕真的不接競選總部主委嗎？據悉，盧之前對於這議題，都沒正面答覆，但日前接受媒體採訪時，首度鬆口說，「正在商量中」，對擔任競總主委負起輔選重任，答案已明朗化。

(中時電子報)