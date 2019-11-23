近日，國外網友在社群媒體上貼了一名女子穿著超性感白色長禮服的照片，引此網友的熱議。引起網友注意的並非是女子的美貌，而是她在照片中高調表示將穿著這件「戰袍」去參加婚禮，囂張的態度引來大批網友批評跟抨擊。

引起網友不滿的是這名女子在照片下的留言，她驕傲的表示，這件禮服的尺寸非常完美，而她將會穿著這件禮裙去參加婚禮，希望到時候每一個人都能看著她。(圖/取自reddit)

據「Reddit」貼文，有一網友貼上了一張未具名女子穿著超性感的白色長禮服的照片，引起網友不滿的是這名女子在照片下的留言，她驕傲的表示，這件禮服的尺寸非常完美，而她將會穿著這件禮裙去參加婚禮，希望到時候每一個人都能看著她。

女子囂張的態度，引起了網友們的不滿，許多人狂酸女子的「完美禮服」應該要先熨燙一番；也有人爆氣表示，若是在婚禮現場看到這種情形，一定會帶著一杯紅酒走向對方。另外還有網友生氣的表示，為什麼沒有人將這種人趕出去，他們沒有羞恥心等。

王力宏妻子李靚蕾(右一)穿深V低胸禮服出席林志玲婚禮。(摘自李靚蕾IG)

章子怡2年前參加雙宋婚禮。（圖／翻攝自章子怡微博）

近日王力宏的妻子李靚蕾，就因為在林志玲婚禮上穿了一套深V大露酥胸的貼身禮服，遭網友狂酸「全世界就妳最好看？就妳有胸？」而大陸影星章子怡也曾在雙宋夫妻結婚時，穿了白衣慘遭網友痛批「婚宴禮儀」零分。

(中時電子報)