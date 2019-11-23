國民黨總統候選人韓國瑜近來忙跑選戰，南來北往跑基層、傾聽民意，但民調卻始終沒有起色，韓粉相當納悶，為什麼明明韓國瑜的造勢場合人潮就是比蔡英文多，但是在民調上卻老是輸快10%，對此，學者胡幼偉提出解答。

胡幼偉表示，分析過往選舉，民進黨的支持者是相當固定的，譬如2008年總統大選民進黨慘敗時，謝長廷的得票率有40%；而在去年九合一大選民進黨儘管慘敗，全國得票率也依舊保持著40%，這代表40%就是民進黨的底線，在怎麼慘，都不會低於40%的支持度。

而現在蔡英文的民調就是剛好40%出頭，胡幼偉認為，這代表著民進黨的支持者正瘋狂表態，能表態的已經全都表態了！而國民黨支持者則隱身在台下，等待投票當天才要打蔡英文個措手不及！民進黨以為那些尚未表態的20到30%是所謂中間選民嗎？並不是，事實上他們通通都是在休養生息的國民黨投票大隊！

所以胡幼偉分析，未來蔡英文的支持度已經不可能再攀升了，而韓國瑜目前實際上的支持度也早就與蔡英文打平，韓國瑜未來只會繼續變強，這場大選，韓國瑜已經贏了！

(中時電子報)