前台中市長胡志強（左起）、國民黨總統參選人韓國瑜、前台北市長郝龍斌合體為黃馨慧站台。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日到台中市為立委第四選區參選人黃馨慧站台時，痛批民進黨令人民失望，已經看不到清廉、勤政、愛鄉土，變成愛金錢、愛權力，愛執政。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日強調，中華民國是一隻雄壯的老鷹，這個老鷹用兩個翅膀，一個是總統府的翅膀，一個是立法院的翅膀。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日到台中市為立委第三選區參選人黃馨慧站台時，痛批民進黨令人民失望，已經看不到清廉、勤政、愛鄉土，變成愛金錢、愛權力，愛執政，然後繼續愛執政，三年半前，台灣人民給民進黨這麼好的機會，完全執政卻不好好做，台灣人民讓做好的政黨繼續做，「做不好的政黨請你下台」。

韓國瑜到場時，台中市長盧秀燕正好趕下個行程先行離開，韓幽默笑稱，盧秀燕市長輔選跑行程，「燕子剛剛才飛走，禿子來了」，與前台中胡志強、前台北市長、國民黨副主席郝龍斌，與立委江啟臣岳父、前立委劉盛良等人高喊「凍蒜！」全場國旗飛揚。

「我們都在等一個人，因為我們不像民進黨再等一個便當！」韓國瑜說，大家都是自動自發，期待台灣的未來，對台灣充滿的憂慮，對下一代充滿關懷，希望黃馨慧能代表台中在立法院，為大家爭取不一樣的改變。

他說，這一趟傾聽之旅已經走了一個月多，看到台灣從南到北，全台灣一個字給罩住，台灣三年半，民進黨執政只有一個字「悶」，其實以台灣人打拚、台灣人認真、台灣人的樂觀，大家應該很快樂，台灣應該是另外一個字，「爽」，台灣充滿了歡樂笑臉。

韓強調，現在已聽不到「台灣錢淹腳目」，好多的人已經沒有錢，台灣經濟力嚴重下滑，民進黨執政這三年半，承認做得不好，跟台灣民眾道歉，希望台灣人民再給你的機會，這是一個健康正確的態度，而不是這樣拗，搞欺騙，政府變詐騙集團，民進黨自己任用的經濟部次長在立法院公開說，「台商回流投資的錢是零」，民進黨政府還要硬拗說「台商來投資七千億」。

他質疑觀光客愈來愈少，民進黨就玩數字的遊戲，誰轉機到台灣，只要進到台灣的機場，轉機出去，也算一個觀光客，執政不要欺騙，不管哪一個政黨執政，都要誠實面對人民，這才是個負責任的政黨。

韓國瑜表示，三年半以前，台灣人民給民進黨這麼好的機會，完全執政你要好好做，台灣人民希望樣民進黨清廉勤政、愛鄉土，希望帶給台灣人民更好的日子，但是三年半下來，大家很失望，已經看不到清廉勤政、愛鄉土，變成愛金錢愛權力，愛執政，然後繼續愛執政，台灣人民讓做的好的政黨繼續做，「做不好的政黨請你下台」。

「經濟蕭條非常嚴重，外交關係一步也走不出去」，他憂心，兩岸關係又緊張的不得了，新南向政策完全是失敗，向台中鄉親呼籲，一定要改變，2020年1月11日投票支持我們。

「中華民國是一隻雄壯的老鷹，這個老鷹用兩個翅膀，一個是總統府的翅膀，一個是立法院的翅膀」，有這兩隻翅膀，中華民國就能不一樣，要有強大意志力的總統，有配合的立委，才能夠改變台灣。

韓國瑜說，現在台灣沒有時間再浪費，真的沒有時間可以浪費，要努力向前衝，黃馨慧決定出來參選，有很多鄉親給她期待，大家都證明這是一個最棒的議員，要送她進立法院，一起來努力翻轉台灣，台灣經濟重新回到四小龍，他也允諾，當選總統後，從明年開始，全台灣小學一年級的孩子必須中英文雙語教育，讓我們台灣的下一代年輕朋友得到更好的教育、更好的國際視野。

(中時 )