The tap. The hammer. These two are out here playing a different sport 😱



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/IqWBrDLQCW — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 23, 2019

「一眉哥」安東尼戴維斯23日貢獻全場最高33分，外加11籃板、7助攻，「小皇帝」詹姆斯也有23分、14助攻與5籃板，更在最後關頭抄走雷霆最後一波攻勢的球，湖人130比127險勝地主雷霆，勇奪6連勝，繼續獨占西區龍頭。

雙方打完上半場，湖人還以66比67落後地主雷霆，沒想到第3節一開始，安東尼戴維斯率先爆發，個人完成「四分打」，搭配詹姆斯、波普等人火力，湖人打出誇張28比12超前攻勢，轉眼取得15分大幅領先，可是雷霆馬上有所回應。

賈林納利接連投進三分外線，加上亞當斯內線狂扣，打完前3節，雷霆追到103比106，打到最後10分20秒，隆多刻意抬腿踢到薛洛德要害，直接換來二級惡性犯規被驅逐出場，場上氣氛頓時很緊張，雷霆也順勢追成109比109平手。

打到最後2分36秒，安東尼戴維斯又上演「四分打」，幫助湖人取得126比121領先，亞歷山大隨即也幫雷霆追回兩分，保羅最後11秒切入放進兩分，雙方只差1分，幸好安東尼戴維斯接著4罰俱中，詹姆斯完成再見抄截帶走勝利。

除了安東尼戴維斯與詹姆斯兩大主力稱職演出，波普也摘17分，丹尼格林14分，戴著護目鏡上場的庫茲馬與霍華各有10分；雷霆以亞歷山大24分最高，亞當斯22分，保羅也拿18分，卻沒法幫助雷霆擊敗好友詹皇領軍的湖人。

(中時電子報)