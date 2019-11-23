今年32歲的瑞秋波克維琪(Rachel Balkovec)即將成為美國職棒首位全職女性打擊教練，而且雇用她的還是產出過多位暴力打者的洋基小聯盟(所有人事開支皆由大聯盟球團支付)。瑞秋波克維琪在2012年成為美職首位女性體能教練(紅雀球團)，她目前任職於太空人球團。

《紐約時報》報導，瑞秋波克維琪將在明年2月前往洋基小聯盟，擔任全職的打擊教練。這當然是非常不容易的，就算她以前打過大學壘球(捕手)，但職棒界沒有什麼性別平等，瑞秋波克維琪謀職時四處碰壁，還有球隊當面告訴她「因為妳是女人所以不行。」

瑞秋波克維琪一度把「瑞秋」改名為「瑞」(Rae)，比較中性的名字。她又去學西班牙語，後來證明這是極為有用的技能，很多年輕中南美球員不會說英語，太空人就雇用瑞秋來訓練中南美新秀的體能。根據她本人的說法，年輕一代的球員對女性沒什麼成見，問題在於老一輩的棒壇前輩無法真正把她當一回事。

由於本來是體能教練，瑞秋波克維琪專注於如何強化打者打擊的威力，例如揮棒時的臀部動作，她不需要身為強打者也能教授這些技巧。瑞秋波克維琪表示身為女性也有優勢，一些中南美新秀最重視的就是媽媽，她很容易轉化成類似的角色。

(中時電子報)