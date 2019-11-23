香港街頭連月抗議示威，警民衝突中，警方使用的催淚彈釋出致癌物質戴奧辛，更有香港記者表示因此罹患氯痤瘡，香港空氣品質是否因此亮紅燈？還有哪些地區旅遊也要當心？

根據「全港反送中聯席」統計數字，6月12日至11月13日期間，警方施放近萬枚催淚彈，香港警方15日在記者會中坦承，催淚彈確實會釋放戴奧辛，但也反駁，示威者燃燒的垃圾、塑膠，釋出更多戴奧辛。

戴奧辛可能危及身體狀況最脆弱的老人與幼童，站在示威現場第一線的媒體記者也受波及。香港立場新聞記者陳裕匡就在Facebook發文宣告罹患氯痤瘡（Chloracne），並表示氯痤瘡是目前唯一可確認，人體積存高濃度戴奥辛的表現。根據國家環境毒物研究中心的資訊，氯痤瘡確實是戴奧辛對人體造成的危害之一，這是一種嚴重的皮膚病，帶有痤瘡樣的病變。陳裕匡表示他目前精神狀況佳、能吃能睡，也正常外岀工作，會積極尋求治療。但他的病例不只讓部份香港民眾恐慌，有意到香港旅遊、或必須赴港洽公的民眾，也不能忽視香港空氣中隱藏的危機。

●什麼是「世紀之毒」戴奧辛？

戴奧辛是75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF）的群集稱呼，是世界公認人工合成物中毒性最高的化合物，被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物。來源多半是燃燒廢五金或由焚化爐產生，主要是燃燒塑膠、聚氯乙烯等物品的污染物，由於在環境中幾乎不會分解，進入人體後也不易代謝，因此被冠上「世紀之毒」稱號。

（戴奧辛被列為第一級致癌物。圖片來源：pixabay）

不只可能導致生殖系統變異，包括免疫系統、代謝系統、腦部發展都連帶受害，更可能會使孕婦產出畸形兒，並降低生育率。

戴奥辛不是催淚彈特有成分，生活中假使燃燒塑膠等物質，就可能產生戴奧辛。不過人體中90％以上的戴奧辛來自食物，所以也有學者擔心，催淚彈釋出戴奧辛後，累積在土壤、水源中，經由食物鏈進入人體。

台灣則尚未因戴奧辛而提升香港旅遊警示，陸委會目前僅提醒由於示威範圍廣、突發性強，呼籲在港國人、台生及台籍教職員注意自身安全。

（專家擔心戴奧辛累積在土壤、水源中，經由食物鏈進入人體。圖片來源：pixabay）

●北京出現人畜共通傳染病──鼠疫

除了香港空氣品質讓人擔心，北京也出現鼠疫病例。北京市12日新增2例「肺鼠疫」確診個案，兩人是居住在內蒙古的一對夫妻，丈夫10月下旬發燒及呼吸困難，妻子隨後出現相同症狀，11月3日轉至北京朝陽醫院，其中1人病危。內蒙古16日則再確診一宗「腺鼠疫」病例，55歲的男性患者曾在採石場剝食野兔，與他密切接觸者的28人已就地隔離醫學觀察。

疾管署表示，鼠疫是存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，不過台灣從1953年之後，鼠疫就已絕跡。北京確診的鼠疫個案目前並沒有引起院內感染或社區感染，疾管署將密切監視中國鼠疫疫情變化，假使評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示。

（北京新增鼠疫病例，但未出現院內感染或社區感染情況。圖片來源：pixabay）

●威尼斯遭遇50多年最大洪災

除此之外，外交部在11月15日，針對義大利、法國，以及西班牙發布灰色（提醒注意）旅遊警示。

義大利威尼斯遭遇50多年來最大洪災，嚴重影響當地交通並導致停班停課，各觀光景點及商家均暫停營業，救災工作持續進行，義大利政府更在14日宣布威尼斯進入緊急狀態。

（威尼斯洪水災情嚴重，觀光景點及商家都受衝擊。圖片來源：pixabay）

法國黃背心運動16日屆滿1週年，示威者重新集結，並擴大號召全法各省市參與，未來不排除有更多行動，即將前往或正在法國商旅的國人應隨時注意自身安全。西班牙示威團體CDR則動員支持者集結巴塞隆納市中心多處重要路段，重要觀光景點、機場及車站都可能因示威遊行而關閉，外交部建議行前先確認景點及交通工具是否正常開放及運行。

(中時電子報)