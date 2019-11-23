現場湧入7000多名支持者熱情參與。（許哲瑗攝）

吳敦義高舉雙手帶領全場高喊「韓國瑜凍蒜！林金結凍蒜！」。（許哲瑗攝）

國民黨新北市土城三峽立委參選人林金結今舉辦競選總部成立大會，黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前市長朱立倫、市長侯友宜都到場力挺。（許哲瑗攝）

國民黨新北市土城三峽立委參選人林金結今舉辦競選總部成立大會，黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前市長朱立倫、市長侯友宜都到場力挺，湧入7000多名支持者熱情參與；對於鴻海創辦人郭台銘昨批評「林金結也選不上，不如支持郭家軍」，吳敦義受訪時為林抱不平說，「郭台銘不了解基層狀況，誤判情勢。」

吳敦義指出，每個人都有誤判情勢的可能，有時候很准、有時候不準，郭台銘不了解基層狀況，他不做批評，「國民黨只要同心協力，看起來林金結當選機率是非常高！」並雙手比讚力挺林金結。

吳敦義為林金結披掛上勝選彩帶，朱立倫、侯友宜則授戰旗，周錫瑋、連勝文送上包粽，預祝旗開得勝，新北市黨部主委李乾龍、市議員江怡臻、前立委鄭麗文、文傳會副主委黃子哲等人出席，眾人高舉雙手帶領全場高喊「韓國瑜凍蒜！林金結凍蒜！」湧入7000多名支持者熱情參與。

林金結則表示，選舉誰會贏誰會輸，不是一個人說的算，去年高雄市長選戰剛開打時，幾乎沒人看好韓國瑜，最後韓國瑜高票當選，這都是選民希望的改變，自己在土城耕耘多年，國民黨的民調也指出他很有希望，他承擔著國民黨的期許與責任，有機會與民進黨籍對手一較高下。

李乾龍也為林金結抱不平說，林金結在地方耕耘多年，建樹良多，也有知名度，李縉穎的父親李嘉進、幕僚盧嘉辰當初在黨內初選時，因民調太低，以「讓賢」為由退出，如今又派出兒子來選，還曾找人來私下勸退林金結，到底誰有勝算、誰有認真在服務地方，很明顯。

中央委員連勝文也到場為林金結送上祝福並表示，林金結深耕地方10多年，對地方的了解、付出選民都看得見，國民黨的勝利必須靠所有人的努力，就像籃球比賽進入下半場，這一局勢在必得。

(中時 )