國民黨總統參選人韓國瑜(左起)為台中市第二選區立委參選人顏寬恒站台，與前立委顏清標高呼「凍蒜」。(林欣儀攝)

國民黨提名台中市第二選區立委參選人顏寬恒22日成立競選總部，現場湧入大批支持者，台中市長盧秀燕、國民黨總統參選人韓國瑜都到場站台，現場群眾情緒高亢。韓國瑜說，不論農民、漁民或勞工，大家都說經濟很差，堪稱「艱苦人的眼淚淹腳目」，未來除經濟要開放，也要重新調整課綱與一例一休政策。

韓國瑜說，這次全台傾聽之旅，發現早期所說的「台灣錢淹腳目」已經聽不到，反而經濟變差，民進黨執政3年多來，外交走不出去、海峽兩岸無法對話、新南向政策也寸步難行，課綱、教育改革讓大家很擔心，一例一修政策讓老闆、勞工都頭痛，錢也越賺越少。

對於民進黨指台灣經濟變好、位居亞洲四小龍之首，韓國瑜要民眾想一想，他說，新加坡國民所得達6萬4千美金、香港有5萬多、韓國為3萬多，台灣卻只有2萬多元美金，現在年輕人沒機會、薪資低，台灣經濟一定要拚。

韓國瑜承諾，若當選總統，一定要讓經濟開放、不能再限縮，課綱、一例一休政策也要重新調整，中國華民就像是雄壯的老鷹，但沒有翅膀飛不動，總統、立委就像牠的一雙翅膀，呼籲大家總統投韓國瑜、立委投顏寬恒。

「國民黨贏，韓國瑜就當選總統！」顏寬恒的父親、前立委顏清標大聲疾呼，他指著總部成立舞台上的大片背景看板說，這麼大的一面國旗，表示國民黨一定忠心、不用懷疑，看在國旗的面子上，一定要支持國民黨。顏清標接著帶領群眾高喊「庶民總統韓國瑜」，並向支持者深深鞠躬。

(中時 )