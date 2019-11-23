頭份市衛生所日前發現一名5個月大女嬰，從出生後只打了一劑疫苗就未再施打，頭份衛生所透過系統查尋找到生母，通知她帶女嬰施打疫苗時，發現女嬰眼部與臉部紅腫，才發現女嬰竟然遭到生父施虐，立刻將母女兩人進行保護安置。

據了解，這名不到20餘歲的女子，6月在桃園市婦產科診所產下女嬰，但該名女嬰接受B型肝炎疫苗接種後，女子就帶著女嬰悄悄溜走，連醫療費用都未結清。

由於這名女嬰戶籍設在苗栗頭份生父家中，頭份市衛生所發現女嬰長達半年都沒有其他疫苗接種紀錄，於是開始追蹤找人，透過健保、警政及電信系統協尋，還多次前往女嬰的外婆家中溝通，女嬰外婆22日終於帶著女兒及外孫女2人前往衛生所。

衛生所醫護第一時間看到女嬰，竟發現才5個月大的女嬰臉頰及眼眶都有不明紅腫，經過開導勸說，女子才坦承女兒是遭生父家暴，未生所立刻通知社會局介入，先將女嬰送醫檢查，並陪同女子前往警分局報案。目前母女均獲得安置與必要協助後續將給予必要協助，警方也將傳喚生父進行調查。

★中時電子報關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時電子報)