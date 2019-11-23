中油「2019 潔淨地球 為堅持勇敢加油」冬季聯合淨山健行活動，23日在全台四地同步舉行，號召近3,000名員眷及社區民眾共同參與，眾人沿著步道及公園周邊健行，並撿拾路旁垃圾，以實際行動關懷台灣生態。

中油北區場同仁更在事前募集了物品舉辦二手愛心市集，現場義賣，所得全數捐給華山基金會。中油董事長歐嘉瑞特到台北場支持，並肯定同仁募集二手物資義賣幫助弱勢團體的行動。

中油102年起每年於全台各地知名風景區、步道或海灘等地舉辦淨山淨水活動，到今年已是連續7年、第11度舉辦，持續維護廠區周邊生態保育工作，落實綠色共存理念。

此外，中油7年來持續舉辦的「綠巨龍創造夏令營」，也培育1,200多位輔導員，並吸引超過2萬人次的學童參與，配合石油探索館、台灣油礦陳列館園區等規劃，落實環境教育工作。

中油23日的4場淨山健行活動從早上8時30分開始，在台北市信義區虎山親山步道、台中市北屯區大坑9號及10號登山步道、高雄市彌陀區漯底山自然公園及花蓮佐倉步道同步展開，包括台灣中油員眷、協力廠商與社區民眾都來支持響應這項別具意義的活動，董事長歐嘉瑞、總經理李順欽及副總經理、執行長等也分別帶領群眾沿著步道及生態公園周邊健行。

歐嘉瑞表示，淨山健行活動既能落實環保，又能強健身體，募集二手商品義賣再利用還能幫助弱勢團體，讓這次的淨山健行更具意義。

(工商 )