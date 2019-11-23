46位汶萊僑親開心踏上故鄉土地，展開5天4夜的「尋根之旅」。（李金生攝）

汶萊皇家航空國際包機飛抵金門，在尚義機場受到熱烈歡迎。（李金生攝）

金門、汶萊國際雙向包機今（23）日首航成功，來回194名旅客穿梭滿溢異國旅情的尚義機場，一起寫下金門民航史上嶄新、溫馨的一頁，也讓縣府在拓展國際觀光，擴大海外旅遊客源，邁出具有未來性的重要一大步。

與金門距離2200餘公里的汶萊，是金門人海外主要僑居地之一，現有5萬餘華人中，很多是金門籍第2、3、4代僑親，其中又以小金門的鄉親居多。僑領林國欽日前再捐款新臺幣800萬元給國立金門大學，做為推展校務之用，個人捐款累計已達1000萬元，校方規畫將新落成的華僑大樓冠名為「林國欽健康護理學院」，感謝他捐資興學回饋故鄉的貢獻。

46位汶萊僑親昨晚12時就到機場，今早3時26分搭乘汶萊皇家航空A321型客機直航金門，上午7時在尚義機場落地，很多人在踏上故鄉土地的一刻，激動說道：「真的太高興了！」還有人表示，相較於早年先人坐船遠涉重洋，赴幾千里外的異鄉打拚，幾小時的夜航一點都不累！

金門副縣長黃怡凱（中）率縣府主管轉達鄉親的熱忱歡迎。（李金生攝）

縣府特地安排舞獅迎賓，讓洋溢溫馨故鄉情的尚義機場，一早就增添幾分熱鬧喜氣。副縣長黃怡凱偕同觀光處副處長李銘培、城市行銷科長陳明伶等人在場迎接，轉達鄉親的熱忱歡迎。

金門當地遊客148人一早也來到機場，在移民署等CIQS單位臨時設櫃通關下，開心搭乘上午8時24分起飛的包機直航汶萊，在便捷交通條件下，享受金門、汶萊兩地千里一線牽，天涯若比鄰的旅遊樂趣。

金門-汶萊國際雙向包機的來到，是尚義機場迎來的第4架國際包機。（李金生攝）

這項由門縣旅行商業同業公會與汶萊旅行業者共同推動的國際線直航雙向包機旅遊活動，將安排汶萊旅客參觀包括莒光樓、得月樓、翟山坑道、獅山炮陣地、民俗文化村等著名景點和品嘗金門美食，在5天4夜的行程中留下滿滿的美好回憶。

縣府也期待在冬季旅遊淡季期間，隨著這趟亞洲首富國家汶萊首航包機的來到，開啟金門旅外僑親新一波的尋根之旅，也為金門景點和街頭帶來新亮點。

今天的金門-汶萊國際雙向包機，是金門尚義機場繼2006年復興航空澳門-金門、復興航空金門-新加坡和2008年華信航空金門-北海道之後，迎來的第4架國際包機。

(中時 )