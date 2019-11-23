20191122中天新聞 挺韓志工中風住院 韓國瑜親錄打氣影片曝光

國民黨總統參選人韓國瑜因親民作風、草根形象，深得基層選民喜愛，擁有大批「韓粉」支持者。挺韓「庶民志工團」志工張先生，因中風住院昏迷，韓知道後，不但馬上請人慰問關心，還親自錄了一段影片打氣。家屬表示，張在聽到韓聲音後，原先躁動的情緒竟慢慢平靜，讓他們大感意外。

張先生為「庶民志工團」南區召集人，從去年高雄市長大選一路追隨相挺，無論大小場合皆可見身影。11月初衝完台南、新竹造勢，不料卻在8日中風住院，入住加護病房意識模糊。

韓國瑜得知後，不僅派人慰問，更抽空親自錄下集氣影片，為張先生加油打氣。韓在影片中神情凝重，深情喊話：「加油！把身體健康起來！請大家一起幫財生兄集氣，希望財生兄趕快脫離病情，然後趕快恢復健康。」

張先生家屬表示，張本來躁動的情緒，在聽見韓國瑜聲音後竟慢慢平靜，很安靜的把錄影聽完，聽完後就睡著了；沉靜的心情與平日躁動的情緒成對比，讓家人們也大感意外。這段錄音也如及時雨，給心力交瘁的張家人帶來希望，更感到庶民間重情重義的溫暖。

(中時電子報)