據澳洲媒體報導，一名中共間諜近期向澳政府投誠，並提供大量關於中共如何在澳洲、香港以及台灣等海外地區進行政治干擾。這名自稱是駐港中共資深情報官員的間諜表示，他先前曾以偽造身分持南韓護照滲透到台灣，且表示對台滲透是情報工作「重中之重」，並聲稱已成功滲透入媒體、廟宇以及地方草根團體，讓2018年九合一大選中，親北京候選人得以當選。

一名自稱是駐港中共資深情報官員的間諜表示，他先前曾以偽造身分持南韓護照滲透到台灣，且對台滲透是「重中之重」，並已成功滲透入媒體、廟宇以及地方草根團體，讓2018年九合一大選中，親北京候選人得以當選。

據澳媒《世紀報》（The Age）23日報導，這名首位向澳洲政府揭露自身為中共間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯），是今年10月向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承自己涉入並參與間諜活動，並將大量內部機密資料交給ASIO，並尋求政治庇護，成為另一例挑戰中澳關係的引爆點。王目前持旅遊簽證待在悉尼，正在尋求澳政府的緊急保護，他已在與ASIO的會議上請求政治庇護。

在接受《世紀報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）和《60分鐘》（60 Minutes）的澳媒專訪時透露，王立強詳細揭露北京如何藉由操控上市公司替情報部門籌備資金，其中包含對異議人士的監控與紀錄，以及拉攏媒體組織。

'We silenced them': A Chinese spy reveals how Beijing interferes in other countries, and what triggered him to defect. https://t.co/T4ggCYyfwQ — The Age (@theage) November 23, 2019

A Chinese spy has risked his life to defect to Australia and reveal a trove of unprecedented inside intelligence on how China conducts its interference operations abroad. | Investigation https://t.co/fb1g8CF6qM — The Age (@theage) November 22, 2019

在香港部分，王立強表示，他曾參與隱藏在香港上市的中國創新投資有限公司（CIIL）的情報部門活動，從中滲透香港大學與媒體，藉由策動支持中國共產黨的人士來打壓民主活動。

他說他在香港的掩護身分是作為一名為CIIL工作的商人，主要任務是協調該情報組織與其它情報機構之間的關係，並「收集贊成香港獨立的」活動人士資訊。他表示，他從中共軍事情報官員接受指示，而老闆項欣（Xiang Xin，音譯）正是中共高級間諜。

王立強透露，香港的大學是情報活動的關鍵領域，王立強聲稱他的組織早已滲透校園，包含如學生會以及其他學生團體，而他負責透過獎學金、旅行補助金，校友會和教育基金會等管道，招募大陸學生。他表示，「我用愛國主義影響他們，引導他們愛國、愛黨、愛領導人，並強烈反擊那些香港的獨立及民主運動分子」，並派人混入港獨活動人士中，蒐集其個人數據、父母和家人的資訊。

王立強也透露先前香港銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件更多細節，指出他曾在2015年10月曾參與香港書商李波（Lee Bo）綁架到大陸的任務，並參與一個秘密組織，指使網軍抨擊香港的異議份子。他強調，所有針對異議份子的行動與情報目標，都是為了散播恐懼，「讓所有香港的擾亂份子有所恐懼」。

除了大學外，王也聲稱他的組織已經滲透入香港媒體，予以資助並安插部分特務，如一個亞洲主要電視網絡的高級經理，就是具有區指揮官頭銜的中共軍隊幹部，他正是是組織特務綁架、迫害香港民主運動人士的負責人。

在台灣方面，王表示他的情報組織已經接觸媒體高層，以此影響台灣的政治體系，為北京推翻對其有敵意的候選人所進行的系統性干預大選中一環，並稱他的組織是支持另一名總統候選人韓國瑜。

王立強表示，他在台灣負責與一支網軍聯繫，藉此轉變台灣政治意見風向，類似俄羅斯干預美國2016年大選的手段。他表示，對台滲透工作是「重中之重」，並已成功滲透入媒體、廟宇以及地方草根團體

王立強說，他在大陸的上司替他做了假的韓國護照，協助中共滲透台灣政治體系，來台時還被要求改變姓名與身分，以便他在台從事間諜。他表示他的任務包含指揮網軍與滲入到台灣內其他特務干預2018大選，而影響2020年大選的計畫也正進行中，但這也是促使他決心叛逃到澳洲的原因之一。

在澳洲方面，王立強曾遇見幾名高階情報人士，並據信他們透過一家領先能源領域公司從事情報工作。也透露他的組織曾與數名重要的澳洲政治捐助者有所交易，其中包含一名曾在聯邦國會議員辦公室的職員。他提供了銀行帳戶交易來支持他的這一說法。

王表示，在習近平下的中國共產黨「為了實現其目標，會滲透所有國家的軍事、商業和文化等領域」，「你們不應該輕視我們的組織...我們在擔任重要職務前，都受過組織多年栽培與訓練，黨要確保其政權不受威脅」。

不過，就在王立強投誠消息曝光前，正好曾任ASIO總監5年的路易斯（Duncan Lewis）22日表示，澳洲當前受到的外國干涉威脅是「前所未有的」，北京試圖以暗藏且系統性的間諜活動及操弄影響力來「接管」澳洲政治體系。他也舉出一些中共代理人鉅額捐助澳洲政黨的事例，這是北京在澳洲大規模操弄影響力的一部分，同時也鎖定媒體和大學校園。

對於「世紀報」等媒體的置評請求，CIIL的發言人表示，項欣不會回答相關問題，因為他從不在電話上接受訪問；媒體嘗試改用e-mail訪問，發言人表示因無法證實此封電訪是否為澳洲政府為了獲取情報所作掩護，故無法評論。

報導指出，在該報導出稿後，一名Edison Li以e-mail回覆表示，「有些常識的人都知道，這些問題都是荒謬且不真實的，控訴者本身可能是為了經濟目的，並已將此案轉交給律師」。

(中時電子報)