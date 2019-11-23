在大陸社群媒體「抖音」（TikTok）對用戶個資處理疑慮未消的情況下，美國陸軍發言人今天表示，這週已指示陸軍學員，在代表軍人身分時，不可使用「抖音」。

民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）本月上旬才要求軍方檢討透過「抖音」這種短影音平台來招募美國青少年的潛在風險。

路透社報導，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）昨天說，正針對北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）旗下的「抖音」進行安全評估。

陸軍發言人表示，美國陸軍學員司令部（U.S. Army Cadet Command）發布禁用「抖音」指令，是出於寧可謹慎。陸軍學員司令部負責督導預備軍官訓練團（ROTC）及青年預備軍官訓練團（Junior ROTC），專替軍隊培訓大學生及高中生。

學員仍可基於個人用途使用「抖音」應用程式，軍方指令是要禁止學員在身穿制服或執行官方職務時，以招募新人為由上傳檔案到「抖音」。

路透社記者在網路上搜尋#rotc及#jrotc主題標籤，發現許多年輕男女穿著美軍制服對嘴唱歌、跳舞及體能訓練的「抖音」片段。

(中央社)