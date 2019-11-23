鴻海創辦人郭台銘今（23日）上午10時許，前往新北市輔選巧遇前新北市長朱立倫。（葉書宏攝）

鴻海創辦人郭台銘今（23日）上午10時許，前往新北市輔選巧遇新北市長侯友宜。（葉書宏攝）

鴻海創辦人郭台銘今（23日）上午10時許，前往新北市輔選巧遇新北市長侯友宜。（葉書宏攝）

鴻海創辦人郭台銘今（23日）上午10時許，前往新北市板橋區替國民黨立委參選人林國春輔選，郭抵達時先巧遇準備離開的前新北市長朱立倫，隨後又遇到新北市長侯友宜，郭、侯大方合體，媒體詢問是否支持郭參選下一屆國民黨主席，侯友宜仍以用心做市政回應。

郭台銘表示，0至6歲國家幫忙養，是國安級的政策，不是花多少經費的問題，而是台灣沒有未來的人口，台灣就沒有未來，很開心兩黨都關注這個問題，這也是為何要推薦好的立委進入國會，推動福國利民的政策，另外還有百億身障基金及發展經濟策略。

郭台銘準備前往舞台區致詞時，巧遇朱立倫正準備離開，雙方短暫握手寒暄，提到要一起為中華民國努力，朱更對郭比出大拇指

郭台銘致詞後準備趕往下個行程，正巧侯友宜抵達準備接受媒體訪問，郭大方上前與侯握手致意，甚至陪同侯一起受訪，雙方大方合照、互動熱絡。侯友宜表示，謝謝大家願意站出來，讓警察得到應有的尊重，團結中華民國，大家一起用心用力。

記者提問郭參選下一屆國民黨主席是否支持，侯友宜回應，只要用心做市政，把自己角色扮演好，把市政做好最重要，多關心新北市政。郭台銘則大笑回應。

前新北市長朱立倫出席林國春競選總部成立。（姚志平攝）

前鴻海董事長郭台銘出席林國春競選總部成立並受訪。（姚志平攝）

前鴻海董事長郭台銘與新北市長侯友宜握手致意。（姚志平攝）

(中時 )