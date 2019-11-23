台中市長盧秀燕23日在為第四選區立委參選人黃馨慧站台時，炮轟民進黨火力全開，狠批民進黨最近選舉廣告要搶立法院過半席次，立法院有113席立委，民進黨68席，早在國會占2／3席，2／3結果，造成民進黨為所欲為，要什麼法案過什麼法案過，要什麼法案不過就被擋，台中十部燃煤機組還不夠，汙染還不夠，要再給台中增兩部，請問民進黨的委員有沒有在立法院阻擋？

盧秀燕為黃馨慧輔選炮聲隆隆，點名最近民進黨廣告，要人民給他們過半席次，但事實上早已2／3，國民黨不到1／3，造成立法院嚴重的失衡，嚴重失衡結果是什麼呢？嚴重時失衡結果，是民進黨要做的事情，譬如勞基法，要一例一休就一例一休，為所欲為。

盧秀燕指出，前行政院長張善政在最後一年任期時，來台中已經核定要給41億，將國道1號接74號，但經過四年，國道一號接國道四號還沒有動工，「很不幸的當時朱立倫沒有當選總統，就換成小英當選」，到現在蔡總統一屆當完了，四年了，國道1號接74號還是沒有動工，酸當時民進黨立委還站在旁邊說，他爭取到了，結果四年有動工嗎？

她還要支持者抬頭看看天空，有沒有整治比較好，好不容易稍微整治好一點，結果民進黨前陣子對台中10部燃煤機組還不夠，要再給台中增設兩部，請問民進黨的委員有沒有在立法院阻擋！

盧秀燕對空汙問題火力全開，表示台中市的中火已經是全國最大的電廠，發電量是核一加核二加核三共三部的核電機組發電量，中火10部機組燒煤炭製造汙染，現有10部機組是全國最大電廠，中央不減少機組還要再加兩部，派人去談判，要求拆除舊機組，這樣合不合理？但結果民進黨說不行，未來如果民進黨繼續執政，就是10部加兩部12部，我們要嗎？

(中時 )