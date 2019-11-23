選戰倒數49天，國民黨為加強議題空戰火力，將成立「不分區立委專案小組」，黨主席吳敦義25日將親自主持座談，成員以不分區立委被提名人為主，除了替總統與區域立委候選人辯護與主動出擊外，同時也展現自我論述作戰力，以平息外界質疑聲浪。

國民黨主席吳敦義昨天上午邀集甫就任黨副秘書長蔡正元、文傳會主委程美華以及黨部發言人等文宣系統，開會討論如何為總統與立委候選人添柴火，強化作戰能量。

與會者建議，不分區立委應出面直球對決，展現長才，轉化給人的印象，比如退將吳斯懷可發揮國防戰力、台商溫玉霞剖析ECFA對台影響、台南市黨部主委謝龍介能催出藍軍支持者，如此一來，就能降低被敵人攻擊的威脅，化被動為主動。

黨主席吳敦義日前曾拋不分區立委要地區性「區塊作戰」，國民黨文傳會主委程美華表示，未來不分區也要任務編組，目前規劃由新任副秘書長蔡正元擔任「不分區立委專案小組」召集人，挑選口條論述強的不分區立委被提名人，並借重其經驗，積極開記者會或上政論節目論述，強大議題戰。

程美華說，成員有現任不分區立委曾銘宗、前警大教授葉毓蘭、退將吳斯懷、前不分區立委李貴敏、前總統府發言人陳以信、普大應用材料公司執行董事吳怡玎等不分區立委候選人，以及文傳會副主委歐陽龍、王鴻薇、鄭世維等發言人系統。

蔡正元受訪表示，力拚明年勝選，吳敦義要他協助黨中央相關文宣活動，他有給部分建議，實際內容由「不分區立委專案小組」執行秘書程美華規劃。

(中時 )