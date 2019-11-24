前內政部祕書室科員、國會聯絡人李俊諺，因被控投資賭博電玩店，並擔任白手套，為業者行賄轄區員警，遭台北地院判刑4年2月。司法院公務員懲戒委員會審理後，判決李員撤職，並停止任用2年。

判決指出，李員自2011年1月25日起，投資劉姓、張姓電玩業者位於新北市淡水區的京橋電子遊戲場，出資比率為11％，違法經營賭博電玩，該店於2011年8月12日因檢調偵辦而停業。

但李員與劉男在京橋店經營期間，為規避京橋店遭警取締查緝，透過黃姓白手套於2011年2月22日至6月25日，行賄時任轄區淡水警分局行政組邱姓巡官25萬、中山路派出所黃姓副所長50萬、分局偵查隊黃姓代理小隊長20萬元。

另2011年3月24日李、劉透過黃姓白手套聯絡淡水警分局督察組張姓員警欲行賄10萬元，請其放鬆對京橋店查緝勤務之督導，或不查辦員警收受京橋店賄款之風紀案遭拒。台北地院今年7月依賭博、行賄等罪判李員徒刑4年2月。

公懲會認為，李員曾為警務人員，竟不知守法自重，除參與經營賭博性電玩店外，為規避警方取締查緝，向員警行賄，違法情節重大，判決撤職並停止任用2年。

(中時 )