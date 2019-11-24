曾任前總統蔣經國侍衛官的八極拳高手洪篤昌，因捲入假美鈔集團詐兌案，遭限制出境，他日前以參加八極拳技藝交流大會為由，向法院聲請解除境管，法官認為本案案情複雜，有必要境管，駁回其聲請。

檢方懷疑，張東徑、潘良男2人，涉嫌自大陸引進2003年、2006年版面額100元之假美鈔，合計美金244萬9000元，找來前七海官邸侍衛官的洪篤昌等人當掮客，2016年2月找車手到兆豐銀行敦化分化兌換假美鈔，詐領近8000萬台幣。

檢方查出，張、潘各獲125萬、3450萬、洪分得35萬佣金，事後追回不法所得及帳戶1444萬3018元，其餘款項流向不明，北檢2016年5月依偽造有價證券及詐欺罪起訴張、潘、洪共17人。

洪篤昌日前以他庭訊時皆詳實陳述，因多次未參加八極門聚會，近期有八極拳技藝交流大會邀請，而法院已扣押其薪資及其他處分，加上他領有退役終身俸，妻女均住台灣，不可能拋棄家人逃亡海外，請求由妻子出具證書或具保，解除境管。

但北院合議庭認為，假美鈔案案情複雜，被告多達17人，卷宗逾30餘件，基於案件審理及執行程序順利，仍有境管必要，駁回洪聲請。

(中時 )