淡水警方深夜擴大臨檢、查緝。（新北市淡水警分局提供／譚宇哲新北傳真）

淡水警方深夜擴大臨檢、查緝。（新北市淡水警分局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市淡水區近日連續有人在深夜燃放鞭炮，擾亂社區安寧，甚至有住戶誤以為聽到槍聲，夜不成眠，淡水警方在21日查獲2名涉嫌燃放鞭炮男子，昨天起也在深夜時段規畫專案性勤務，加強臨檢查緝不法分子及可疑人士，還給民眾深夜安寧環境。

警方表示，除將連續無故利用深夜燃放鞭炮妨害安寧涉案人查緝到案外，同時深入調查燃放目的及鞭炮來源，配合消防單位清查販賣業者有無販賣執照或儲存過量。

另外，即日起也持續透過大數據分析轄內治安熱點、時段、就所轄KTV、遊藝場、茶室、養生館、刺青店等青少年及幫派份子易聚集場所實施臨檢，針對可疑易生脫序行為民眾加強查察約制，

警方表示，深夜無故燃放鞭炮擾民，涉犯《社會秩序維護法》，也可移請消防局依《「爆竹煙火管理條例」》裁罰3至15萬元。

(中時 )