解放軍出兵香港？ 港政務司長：第一次聽到 12:282019/11/23 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 駐港解放軍(圖／東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於美國總統川普說他曾要求大陸國家主席習近平不要派兵鎮壓香港示威，聲稱若不是他，香港早在14分鐘內被解放軍摧毀。對此，香港政務司司長張建宗今天說，這是他第一次聽到「國家有意出兵的講法」。 張建宗表示，港府有信心、有決心、有能力，以自己力量處理反修例風波，有信心香港能走出困局，跨過風暴，所以他不評論外國元首或領袖的涉港言論。 (中時 ) #香港 #張建 #第一次 #信心 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 中共黨校校長：《基本法》解釋權在全國人大手裡 17:022019/11/19 兩岸 周迅《奇遇人生2》造訪療養院 見老人家病痛纏身坦言怕死 09:582019/11/20 娛樂 譚惠珠：法工委無干預 香港高院裁決之意 13:502019/11/20 兩岸 香港法案 美國損人不利己 04:092019/11/21 論壇廣場 路透：川普將簽署香港人權法案 08:462019/11/21 國際 她初夜發生慘況 醫生診斷結果超害羞 11:092019/11/21 日常 拉加德首次公開演說 籲擴大公共投資 22:192019/11/22 財經 打香港牌無益中美競爭共存 04:092019/11/23 論壇廣場 陸媒：任何干預香港事務的企圖註定失敗 09:052019/11/23 兩岸 兩岸熱門新聞 習罕見發聲 不懼反擊美貿易戰 - 兩岸要聞 - 中國時報 南海核潛艇爆炸謠言超熱鬧 美中台港全躺槍 - 兩岸 解放軍出兵香港？ 港政務司長：第一次聽到 - 兩岸 別被騙了！美前財長：達成協議 中美關係只會更糟 - 兩岸 陸駐加大使警告 勿隨美支持港示威 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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