對於美國總統川普說他曾要求大陸國家主席習近平不要派兵鎮壓香港示威，聲稱若不是他，香港早在14分鐘內被解放軍摧毀。對此，香港政務司司長張建宗今天說，這是他第一次聽到「國家有意出兵的講法」。

張建宗表示，港府有信心、有決心、有能力，以自己力量處理反修例風波，有信心香港能走出困局，跨過風暴，所以他不評論外國元首或領袖的涉港言論。

(中時 )