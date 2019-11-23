國民黨總統參選人韓國瑜23日出席台中市第四選區黃馨慧競選總部成立大會，全場旗海飄揚，台中市長盧秀燕抨擊，「蔡總統有拿過國旗？」要選中華民國的總統，從來沒拿過國旗，會不會過幾天為了選票又拿國旗，「沒關係，可以便拿給她」，看明後天會不會為了要選票，跟我們一樣拿國旗。

盧秀燕說，我們拿國旗是心口如一，表裡如一，但有人鳩占鵲巢，又有人借殼上市，選得是中華民國總統，領的是中華民國總統薪水，用中華民國總統的座車，使用的辦公室是中華民國總統的辦公室，「我從來沒看過她拿過國旗」。

她質疑蔡總統會不會過幾天，為了選票又拿國旗，「沒關係，可以便拿給她」，一個總統如果從來不敢拿國旗，今天我逼她了，她才拿國旗，那你就知道一個人若言行不一、心口不一的話，能當中華民國總統嗎？

盧秀燕強調，我們一定要選一個愛自己國家，不會背叛人民的人當總統，投票給韓國瑜，選一個愛國家的總統。

(中時 )