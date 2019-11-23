個性低調，曾在民國80年代在北市中山區以經營「史托利普」脫衣陪酒酒店，叱吒北市的知名酒店大亨焦治國，多年前因喧騰一時的入獄頂包案難得鬧上新聞版面，今年9月，他因誤認他人機車是自己的車，發不動牽去鎖店要求開鎖後，驚覺牽錯車，趕緊牽回原位放，但失主卻已經報警而吃上竊盜官司，台北地檢署裁定焦治國沒有犯意而不起訴。

根據不起訴書記載，焦治國在9月時於金山南路，準備騎機車回家時，見到剛剛停車處有一輛完全一樣的機車，毫不遲疑就準備騎走，未料鑰匙卻插不進去，他以為車故障，於是牽去附近鎖店開鎖，這時他突然發現車牌竟然不一樣，驚覺可能牽錯車，立刻把車牽回原位，騎著自己的機車回家。

鎖但好巧不巧，當時另一位女性車主也發現自己的機車不見，立刻就前往派出所報案，因為這個時間差，焦治國遭警方依竊盜罪函送北檢。幸好檢察官詳查後，確認焦治國確實牽錯車並立刻將車歸位，加上原車主也不願追究，將他裁定不起訴。

據了解，焦治國靠包工程、買賣飯店、搞房地產發跡，身價高達數十億，但個性相當低調，從過去到現在，不是騎機車就是開著舊車，一身打扮比起路人還像路人，外人很難想像其身價。

他在民國60年代，就利用包工程累積下的財富，將事業重心轉到房地產，當年以三千萬元買下台北市錦西街的「百利」飯店，並轉租他人經營脫衣陪酒生意；而後又陸續以四億五千萬與四億六千萬元買下萬華康定路的華麗飯店和中山區農安街的維也納飯店，都轉租他人經營。其中維也納飯店是他在陳水扁當選市長前一年接手，曾因媒介色情遭斷水斷電。

也因當時「正統大飯店」，從事媒介性交易，前後被警方查獲三次。讓他第一次獲易科罰金；第二次入監服刑，卻在監「遙控」繼續經營色情賓館；被判三年六月重刑，併科罰金新台幣十五萬元，當時焦治國確找來他人頂替入獄服刑，引發喧騰一時的入獄人頭頂包案。

(中時電子報)